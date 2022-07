Prekäre Personalsituation: Kinderbetreuung ab Herbst nicht gesichert

Alarmruf zur Situation in den steirischen Kindergärten und Kinderkrippen: Personalnot könnte zu Schließung von Kinderbetreuungsgruppen führen, wurden Eltern am Mittwoch von Trägern in einem Schreiben informiert. Hintergrund: Im Herbst läuft Ausnahmeregelung des Landes aus.