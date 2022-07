Um insgesamt 700.000 Euro werden auf der B 67a (Grazer Ringstraße) in Puntigam die vier Fahrspuren und zwei Bushaltestellen zwischen der Kreuzung Puchstraße und der Rampe Puntigam saniert. Die Gehsteigleisten sind großteils bereits erneuert bzw. saniert, ab Donnerstag, 20 Uhr, startet die Fahrbahnsanierung auf einer Länge von 900 Meter. "Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten und aufgrund des tagsüber hohen Verkehrsaufkommens wird in der Nacht gearbeitet. Jeweils um 20 Uhr wird begonnen, ab 6 Uhr müssen alle Fahrspuren wieder befahrbar sein", sagt Landesverkehrsreferent und Vize-LH Anton Lang (SPÖ).