"Ich war komplett geschockt und hatte Angst“, so erlebte ein Tankstellenmitarbeiter einen bewaffneten Raubüberfall am 25. September in Kalsdorf. Eine halbe Schachtel Zigaretten habe er danach geraucht und sei kreidebleich gewesen. Doch der 28-Jährige erzählt das dem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Elisabeth Juschitz nicht als Zeuge, sondern als Mitangeklagter.