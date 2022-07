Dienstagmittag ist es vor der Grazer Stadthalle zu einer Kollision zwischen einer unbekannten Radfahrerin und einem elektrisch betriebenen Behindertendreirad, gelenkt von einer 68-jährigen Pensionistin, gekommen. Die Pensionistin wurde dabei leicht verletzt, die Radfahrerin beging aber Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Unfall ist gegen 12 Uhr passiert, als die körperlich beeinträchtigte Frau aus Graz mit ihrem elektrisch betriebenen Behindertendreirad auf dem Geh- und Radweg am Messeplatz in Richtung stadteinwärts unterwegs war. In Höhe des Eingangs zur Stadthalle wurde sie von einer entgegenkommenden Radfahrerin frontal gerammt. Dabei kamen beide Personen zu Sturz. Die unbekannte Radfahrerin half der 68-Jährigen zwar auf und setzte sie auf ihr Behindertendreirad. Als die 68-Jährige kurz das Bewusstsein verlor, flüchtete die Radfahrerin aber in unbekannte Richtung. Die Pensionistin erlitt leichte Verletzungen.

Bei der unbekannten Radfahrerin handelt es sich um eine etwa 20 Jahre alte Frau, etwa 180 Zentimeter groß, Inländerin, schlank, lange blonde Haare. Bekleidet war sie mit einem weißen Kurzarm-T-Shirt und einer hellblauen langen Hose.

Zeugen des Verkehrsunfalles bzw. sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr. 059 133/65 41 10, erbeten.