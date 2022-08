Herr Pochlatko, auf dem Weg in Ihr Büro im Erdgeschoss Ihres Hauses passieren wir eine Fotowand mit Stars. Welche Anekdote fällt Ihnen spontan dazu ein?

DIETER POCHLATKO: Eine von Jackie Chan, der Ende der 1970er im Schlossareal Eggenberg den Film "Die Faust Gottes" drehte. Die Epo-Film hat mitproduziert und mir war der Schauspieler nicht wahnsinnig bekannt. Umso überraschter war ich, als ich zum Schlosspark kam und die Leute wegen eines Autogramms Schlange standen.

Ich erinnere mich auch, dass die Filmcrew mit Dollarscheinen, die wöchentlich in Jutesäcken geliefert wurden, ausbezahlt wurde. Eine unübliche Praxis. Unüblich war auch, dass die Dialoge für die einzelnen Szenen erst in der Nacht vor dem Drehtag geschrieben wurden. Offenbar, um sie so unverbraucht wie möglich zu liefern.