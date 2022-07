Im Schwarzlsee in Premstätten ist am Sonntagabend ein 27-Jähriger ertrunken. Der Türke war zu Besuch bei Verwandten in Graz gewesen und gemeinsam hat die Familie einen Badeausflug unternommen. Gegen 18.15 Uhr war aber das Verschwinden des 27-Jährigen bemerkt worden. Zuerst suchte die Verwandtschaft noch selbst, gegen 19.30 Uhr wurde dann Anzeige erstattet, nachdem der Türke im Freizeitzentrum nicht mehr auffindbar war.