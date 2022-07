Ein Ansturm auf das Bachelor-Studium Psychologie verzeichnete kürzlich die Uni Graz. Hier gibt es 1132 Interessentinnen und Interessenten für 230 Plätze – die höchste Zahl seit der Einführung eines Kostenbeitrags im Jahr 2016, so die Universität in einer Aussendung. Am Freitag um Mitternacht endete die Registrierungsfrist für Studien, die mit einem Aufnahmeverfahren verbunden sind.