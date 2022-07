Herr Setz, Sie leben seit drei Jahren in Wien, haben seit fünf Monaten eine Tochter. Das wird in jedem Fall ein wunderbarer Sommer.

CLEMENS SETZ: Ja, aber es ist auch sehr viel zu tun, gibt viel Neues zu erleben. Ich bin ja mit 39 relativ spät im Leben Vater geworden, ich würde das jetzt also als überaus sinnstiftende Überlastung bezeichnen.