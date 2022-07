Erhellender Diskurs, fesselnde Kunst, Musik am Puls der Zeit: Das Elevate Festival ist bekannt für vieles. So richtig herzerwärmende Momente wie Freitagnacht in der Postgarage sind aber trotzdem selten. Auf der Bühne rappt die Ukrainerin Alyona Alyona, in den ersten Reihen tanzen junge Frauen mit blau-gelben Flaggen enthusiastisch mit. Von den Rap-Texten versteht man als nicht der ukrainischen Sprache mächtige Zuschauerin freilich kein Wort, worum es geht, ist auch so klar – das ist viel mehr als ein Hip-Hop-Konzert, das sind enorm emotionale Momente des zusammen Feierns und Zusammenhalts.