Das Schloss Eggenberg, prachtvolles Schlachtschiff des Universalmuseums Joanneum, Unesco-Weltkulturerbe und steirisches Wahrzeichen, stand zuletzt häufig in den Schlagzeilen. Eine Sanierung steht an, für die die Finanzierung immer noch nicht geklärt ist. Seit 1. Juni leitet der 37-jährige Kunsthistoriker Paul Schuster die Geschicke des Schlosses – in Zeiten des Umbruchs eine geschickte Wahl.