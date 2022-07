Headquarter-Hansi: Papagei flatterte zur nächsten Grazer Firmenzentrale

Drei entkommene Papageien halten Tierfreunde in der Landeshauptstadt auf Trab. Jener, der in Fernitz-Mellach in einem Kamin steckte ist gerettet, der Felsensittich vom Styria-Headquarter ist weitergeflogen.