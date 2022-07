"Wir glauben an die Innenstadt", erzählten uns Judith und Gerald Schwarz jüngst beim Baustellen-Besuch in der Schmiedgasse, wo bis zum Vorjahr das legendäre Modehaus Brühl residiert hatte. Um zwei Millionen Euro haben sie das Haus, in dem sie ja schon länger mit ihrem Aiola-Living-Hotel daheim waren, ordentlich umgebaut.