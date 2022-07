Da staunen Passanten in der Grazer Kernstockgasse nicht schlecht. Seit dem "Auto:frei:tag" letzten Freitag in der Elisabethinergasse gibt es hier im Bezirk Gries in der Kurzparkzone eine neue Attraktion. Hier parkt nun für die nächsten Wochen ein "Cabriostrand" - also ein fahrtüchtiges Cabrio, das Kindern und Junggebliebenen als Sandkiste in der Blauen Zone dient.