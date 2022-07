Die Polizei hat am Mittwoch die Gmeinstraße im Grazer Bezirk Puntigam in beide Richtungen gesperrt. Der Grund: Bei Grabungsarbeiten wurden zwei Fliegerbomben gefunden, Bauarbeiter meldeten den Vorfall der Polizei. SKO (Sprengstoffkundiges Organ) und Entschärfungsdienst wurden alarmiert und die Fundstelle im Bereich von 100 Metern abgesperrt. Schon bald konnte Entwarnung gegeben werden. "Es handelte sich um Blindgänger", so Polizeisprecher Heimo Kohlbacher.