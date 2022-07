Die Zahl der Kundinnen und Kunden im VinziMarkt in Graz-Eggenberg ist mittlerweile auf 180 Personen pro Tag gestiegen. Gleichzeitig hat die Zahl der Sachspenden von 2 Tonnen täglich auf 1,8 abgenommen. Der VinziMarkt bittet daher um Sachspenden, damit die Lager aufgefüllt und allen Menschen, die von den aktuellen Teuerungen betroffen sind, geholfen werden kann.

"Unsere Kundinnen und Kunden kommen nicht nur in den VinziMarkt, um einzukaufen. Viele brauchen auch einen Ort, wo sie über ihre Sorgen und Existenzängste sprechen können. Ich versuche mir dafür immer Zeit zu nehmen", berichtet Sigrid Wimmer, Leiterin des VinziMarkt Graz.

Und das, obwohl die Frequenz merklich zugenommen hat: Mittlerweile kaufen bis zu 180 Menschen täglich im VinziMarkt ein, im Schnitt 20 mehr als noch im Frühjahr. Gleichzeitig hat aber auch die Menge der Sachspenden abgenommen. Waren es vor einigen Monaten noch rund 2 Tonnen am Tag, so landen mittlerweile nur noch 1,8 Tonnen im Lager. Es sind vor allem Frischware, wie Obst und Gemüse, und Grundnahrungsmittel, die knapp werden. "Die Spenden von Obst und Gemüse, aber auch von Mehl, Nudeln, Zucker und haltbaren Lebensmitteln haben abgenommen. Noch schaffen wir es, alle Personen zu versorgen, die unsere Hilfe brauchen, wir wissen aber nicht, wie lange das noch möglich sein wird", unterstreicht Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke.

Der VinziMarkt hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung: "Wir bitten alle, denen es möglich ist, uns dringend benötigte Waren zu spenden – egal wie groß oder klein die Menge ist. Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei allen treuen Spenderinnen und Spendern bedanken, die nicht nur selbst Waren vorbeigebracht haben, sondern auch Lebensmittelsammlungen über den Betriebsrat ihres Unternehmens, in der Nachbarschaft oder in Schulen organisiert haben", ergänzt Amrita Böker.

Die VinziWerke sind 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg entstanden, die sich um jene Menschen kümmert, die aus der Bahn geraten sind und deshalb in Armut leben. In den mittlerweile 40 Institutionen der VinziWerke in der Steiermark, Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Personen Unterkunft und 1400 Personen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt.