Das Jugendzentrum funtastic von Jugend am Werk Steiermark feierte sein 20-jähriges Bestehen im großen Stil: ein Tag der offenen Tür samt Hip-Hop-Party, Indoor-Soccer-Turnier und Mario Kart-Wettbewerb. Zahlreiche Gäste, viele Nachbarn und Interessierte und vor allem Kinder und Jugendliche waren während der zweitägigen Festlichkeiten in der Neuholdaugasse 68 mit dabei.

Freizeitangebote mit Fokus auf Bewegung

Nicht nur am 8. und 9. Juli hatte das Jugendzentrum funtastic seine Türen offen. Immer dienstags bis samstags bietet die Einrichtung Programme und Angebote zur Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen an, die, je Altersgruppen, sehr vielfältig sind. Wichtig ist, dass sich das Angebot nach den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen und deren soziales Umfeld richtet – nicht umgekehrt. Der Schwerpunkt der Sozialarbeit im funtastic liegt allerdings auf Sport und Bewegung.

Sozialer Raum für Jugendliche

Im Jugendzentrum in Schönau sollen Jugendliche mit Gleichaltrigen zusammenkommen; von- und miteinander lernen. Neben dem sozialen Austausch gibt die vom Land Steiermark und der Stadt Graz betriebene Einrichtung auch Raum für persönliche Entwicklung und Identitätsbildung. „Wir setzen uns dafür ein, dass Jugendliche einen anerkannten Platz in der Gesellschaft erhalten“, so Walter Ferk, Geschäftsführer Jugend am Werk. Sozialpädagogische Mitarbeiter unterstützen die Jugendlichen in diesem Prozess.