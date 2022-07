"Sommer des Zuhörens": Die größte Kinderbeteiligungsinitiative der Stadt startet

Was gefällt den Kindern in Graz? Was fehlt ihnen? Zu diesen Fragen werden über den Sommer die Wünsche, Anregungen und Ideen der Kinder gesammelt. Die Ergebnisse werden im Rahmen des fünfjährigen Kinder- und Jugendschwerpunkts umgesetzt.