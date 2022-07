Graz bekommt eine neue Brücke über die Mur – endlich, muss man sagen. Denn am Dienstag, 12. Juli, wird das Murkraftwerk in Puntigam für Fußgänger und Radfahrer freigegeben, sie können dann – wie in Gössendorf – direkt am Kraftwerk die Mur queren.

Das Kraftwerk selbst liefert schon seit Herbst 2019 Strom, die Querung wird aber erst jetzt mit ordentlich Verspätung geöffnet. Der Weg ist 3,2 Meter breit und in beide Richtungen offen und die Sehnsucht der Fußgänger und Radfahrer dürfte schon sehr groß sein: "Wir hatten vor Kurzem für ein Fotoshooting die Absperrung vielleicht für 15 Minuten weggeräumt – und es waren gleich extrem viele Leute da, die den Weg nutzen wollten", heißt es aus der Energie Steiermark, die das Kraftwerk errichtet hat.

Wo in Graz ein neuer Weg über die Mur geplant ist

Damit gibt es nach dem neuen Puchsteg eine weitere Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Mur. Weiter südlich folgt dann die Puntigamer Brücke, die vor allem für den Autoverkehr ausgelegt ist. Und in einigen Jahren soll im Zuge der Rad-Offensive ein Zubau bei der Autobahnbrücke für Fußgänger und Radfahrer entstehen.