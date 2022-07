Beamte des Einsatzkommandos Cobra, mit Sturmgewehren bewaffnete Polizisten und viele Polizeiautos im Bereich Mehlplatz/Färbergasse haben am Donnerstagvormittag für Aufsehen gesorgt.

Nach dem Einsatz in der Grazer Innenstadt konnte die Polizei nun Entwarnung geben: Dafür gesorgt hatte ein Notruf, laut dem eine Frau von einem Bekannten mit einer Waffe bedroht worden sei. Die Einsatzkräfte durchsuchten zwei Wohnungen in der Grazer Innenstadt. Nach kurzer Zeit stand fest: "Keine Gefährdung". "Die Gefahrenerforschung verlief negativ", konnte die steirische Polizei schon kurz darauf via Twitter Entwarnung geben. Derzeit gebe es keinen Hinweis auf eine Gewalttat. Die Frau konnte angehalten werden und wird derzeit befragt.

Im Einsatz waren Sondereinsatzkräfte der Polizei (Einsatzkommando Cobra, Schnelle Interventionsgruppe und Verhandlungsgruppe Süd) unter Beteiligung einer Vielzahl an Grazer Polizeibeamten.