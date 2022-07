Der Unbekannte steht im Verdacht, die Geldbörse eines Supermarktkunden gestohlen und mit der Bankomatkarte unrechtmäßig Geld behoben zu haben. Der Diebstahl war schon am 7. April 2022 (Donnerstag) gegen 11.30 Uhr in einer Hofer-Filiale in der Liebenauer Hauptstraße. Dabei stahl der Mann die Geldbörse eines Kunden aus der Umhängetasche, die im Einkaufswagen lag.

Schon knapp 30 Minuten nach dem Diebstahl steckte der Dieb die gestohlene Bankomatkarte in den Bankomaten in der Moserhofgasse (Spar) in Graz und behob 400 Euro.

Hinweise an das Kriminalreferat der Grazer Polizei, 059133/65-3333, erbeten.