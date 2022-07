Zeugenaufruf in Graz

Mopedlenkerin schwer gestürzt: Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Am Montag in der Früh kam es in der Grazer Körösistraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-Jährige wurde schwer verletzt, nach einem unbekannten Autofahrer wird nun gesucht.