Ein neunjähriger Bub ist am Freitag von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Das Kind fuhr in Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem Scooter zwischen einer Autokolonne durch und wurde von einem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn erfasst. Der 48-jährige Lenker dürfte den Buben zu spät gesehen haben. Nach Angaben der Polizei erlitt das Kind beim Sturz leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.