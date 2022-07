In der Nacht auf Mittwoch wurden in Kalsdorf mehrere Grabfiguren gewaltsam entfernt. Eine 68-jährige Frau erstattete zunächst um 9.30 Uhr Anzeige, dass jemand eine Figur von ihrem Familiengrab entfernt hatte und diese anderswo neben einem Grabweg niedergelegt hatte. Vier weitere Figuren fanden sich dort – offenbar sollten sie von den Dieben später abgeholt werden. Die Polizei sucht zum Teil die Geschädigten. Außerdem wurde bekannt, dass die Unbekannten eine Keramikvase von einem Grab entwendeten. In einem Feld neben der Mooswiesenstraße (L 312) stellten Mitarbeiter der Straßenarbeiter im Laufe des Vormittags schließlich auch noch drei Kabelrollen mit Erdleitungskabeln fest. Aus ihnen war bereits das Kupfer entfernt worden. Auch die Rollen konnten bislang keinem Geschädigten zugeordnet werden.