Es war ein schönes Finale für den zu Ende gehenden Pride Month, der international im Juni gefeiert wird und ein bunter Vorbote für die Christopher Street Parade, die am Samstag in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen wird: Am Montag wurden am Hauptplatz und in der Herrengasse erstmals offiziell Regenbogenflaggen gehisst. Ein lang gehegter Wunsch der LGBTIQ-Gemeinde ging damit in Erfüllung.