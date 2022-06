Es waren zuletzt wahre Festwochenenden in Graz. Auch und gerade im Augarten. Einmal schwitzten Tausende beim Grazathlon durch den Park, eine Woche später feierten Hunderte vorwiegend aus der migrantischen Community und am jüngsten Wochenende tanzten Tausende zu Steaming Satellites & Co. beim großen Augartenfest.