Nachdem das Urteil im Fall eines Predigers und des Grazer Taqwa-Vereins erneut aufgehoben worden ist, wurde am Montag am Straflandesgericht bereits zum dritten Mal in dieser Causa verhandelt. Allerdings mit längerer Unterbrechung – mitten in die Verhandlung platzte nämlich die Nachricht von einer Bombendrohung. Der Schwurgerichtssaal musste vorübergehend geräumt werden, Spezialeinheiten durchsuchten am Vormittag das Gericht - Durchsuchungen verliefen negativ.