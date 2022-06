Nicht in der Dämmerung oder in der Nacht, sondern mitten am Vormittag, gegen halb elf Uhr, ist es passiert: Eine 62-jährige Grazerin kam zurück in ihr Einfamilienhaus – und stand plötzlich im Inneren des Gebäudes einem Einbrecher gegenüber, der sofort die Flucht ergriff.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unbekannte durch Aufbrechen eines Kellerfensters in das Innere des Gebäudes gelangt war. Nach dem Kontakt mit der Eigentümerin flüchtete er Mann wieder in den Keller und in weiterer Folge durch das Fenster, das er zuvor gewaltsam aufgebrochen hatte, ins Freie. Seine Flucht setzte er in weiterer Folge mit einem Fahrrad auf der Angelo-Eustacchio-Gasse stadteinwärts fort. Eine Alarmfahndung blieb erfolglos.

Der Täter ist verdächtig, diversen Schmuck gestohlen zu haben, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Ereignet hat sich die Tat schon letzten Mittwoch (22. Juni), bis jetzt gibt es aber keinerlei Hinweise. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise.

Gesucht wird ein Mann mit folgender Personenbeschreibung:

Der unbekannte Mann war ca. 185 cm groß, ca. 50 Jahre alt, hatte eine Stirnglatze mit kurzen schwarzen Haaren und trug Arbeitskleidung in den Farben Schwarz und Dunkelblau.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse unter Tel. 059133 6591-100 erbeten.