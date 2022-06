Am Samstag leicht bewölkt bei 25 Grad, am Sonntag sommerliches Badewetter mit 29 Grad: Es sieht gut aus für das Wochenende in Graz – und das ist gut so, schließlich gibt es jede Menge Feste, Festivals und Veranstaltungen zu erleben.

Ein kleiner Überblick:

Augartenfest zum Jubiläum wieder zurück im Augarten

Im Augarten steht heute Samstag mit dem 40. Augartenfest eines der beliebtesten Freiluftevents in Graz an. Erstmals nach dem Augarten-Umbau und Corona kehrt das Fest an den angestammten Platz zurück. Mit dabei: die Steaming Satellites, Marina & The Kats, Musikcafé Prenner, Buntspecht, Erwin & Edwin – sowie auf der Schlagerbühne die Alpenyetis, Marc Andrae und Natalie Holzer.

Tierfrei schlemmen: Veganmania am Tummelplatz

Veganes Essen aller Herren Länder gibt es am Samstag ab 10 Uhr am Tummelplatz zu entdecken: Die Veganmania, seit Freitag vor Ort, bietet aber auch Stände von Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen, dazu von vielen Unternehmen, die auf nachhaltige Produkte setzen. Und Badebomben-Workshops.

Footvolley: Weltelite zu Gast in Graz

Spannende Duelle mit sehenswerten Einlagen warten bei der Footvolley-World-Challenge auf das Publikum am Grazer Freiheitsplatz. Bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft starten zwölf Teams bei Männern und Frauen. Österreich ist mit vier Teams stark vertreten und hofft am Samstag und Sonntag (ab 10 Uhr) auf Unterstützung der Fans.

"Sterrrn" holt Frauen und Finta-Personen auf die Bühne

Für Ausflüge in den Grazer Norden bzw. Süden empfehlen sich die Festivals Parkside (Freitag und Samstag) in Straßengel bzw. die Premiere des wegweisenden Sterrrn Festivals im Österreichen Skulpturenpark in Premstätten. Das erste Festival des Grrrls Kulturverein aus Graz ist das wohl erste österreichische Festival mit einem "All-Finta*-Booking". Heißt: Im Gegensatz zu den großen Rockfestivals wie Nova Rock, die nicht einmal ansatzweise eine 50:50-Quote erreichen, stehen hier nur Personen auf den Bühnen, die keine Cis-Männer sind – also Frauen, Transpersonen, Intersexuelle und so weiter.

Straßen-Sommerfest im Messequartier

Am Samstag feiert dazu die Lebenshilfe ihren zehnten Geburtstag im Messequartier mit einem großen Straßen-Sommerfest (ab 13 Uhr).

In den Kasematten bringt die deutsche DJ-Legende Sven Väth am Samstagabend den Schloßberg zum Beben.

Button Festival im Messecongress

Wer lieber drinnen bleibt, kann man Samstag nochmals in der Grazer Messe vorbeischauen. Das Button Festival of Gaming Culture steht nach langer Coronapause wieder auf dem Programm. Und zwar "richtig", nicht nur virtuell wie zuletzt. Beliebte "Klassiker" wie Retrospiele, FIFA-Turniere und die Cosplay-Show werden geboten.