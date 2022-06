Am Donnerstag gegen 20.20 Uhr kam es zu einem Unfall im Bezirk Jakomini an der Grenze zum Bezirk St. Peter. Ein 17-jähriger Grazer war mit seinem Motorrad auf der Brucknerstraße unterwegs und fuhr Richtung Nordosten. An der Kreuzung mit der Petersgasse und St.-Peter-Hauptstraße wollte er nach links in die Petersgasse einbiegen. Er hatte das Vorrangzeichen an der Kreuzung laut eigenen Aussagen beachtet und begann in die Kreuzung einzufahren.