Graz 2072: Der Meeresspiegel ist massiv angestiegen, ein Damm schützt die Stadt vor dem südsteirischen Pazifik, Krokodile schwimmen in der Mur und Bürgermeisterin Sigrid Schraube, die nach einer Polit-Pause in den 20er-Jahren wieder Chefin der Stadt ist, will unbedingt eine U-Bahn bauen. Das ist das Setting des Musicals "Urban Jungle" des Borg Monsberger, das am 1. Juli Premiere feiert.