Es geht um Millionen Euro, um die die Regionalflughäfen in den Bundesländern nun kämpfen. Gerade das Luftfahrgeschäft stürzte ja in der Pandemie regelrecht ab. Nun vermuten die Airports in den Bundesländern, dass sie gegenüber dem Flughafen Wien bei der Auszahlung von Covid-Förderungen des Bundes benachteiligt worden seien.