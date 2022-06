Nein, überraschend kommt es nicht: Wusste man doch seit dem Vorjahr, dass bei mehr als 10.000 Grazerinnen und Grazern der Reisepass abgelaufen ist. Doch wegen der Pandemie hielt sich das Bedürfnis nach einer Verlängerung des Dokuments im Vorjahr noch in Grenzen – und wird nun heuer offenbar mit voller Wucht schlagend: Jene 337 Reisepässe und Ausweise, die man jüngst im Amtshaus in der Schmiedgasse in nur einem Tag ausgestellt hat, bedeuteten einen neuen Rekord.