Betrunkener Vater verletzte Sohn mit Küchenmesser

Ein Familienstreit ist am Vatertag in Graz-Puntigam eskaliert: Der Vater bedrohte seine Söhne mit einem Messer und verletzte den jüngeren dabei. Er wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.