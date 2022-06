Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Grazerinnen und Grazern – hier haben wir die Fotos und Videos der vielen Feste und Events gesammelt.

Sonntag: "Fest für alle" in der Seifenfabrik

Eine Fest-Premiere wurde am Sonntag in der Seifenfabrik in Graz gefeiert: Das Integrationsreferat hatte zum "Fest für alle" geladen, das Motto "Graz kommt zusammen" wurde von 1600 Menschen zelebriert.

Samstag: "El Gaucho" feierte 10 Jahre

Am Samstagabend feierte die Grazer Gastro-Dynastie Grossauer den zehnten Geburtstag ihres Steaktempels, der ja auch zahlreiche Filialen in Wien, Baden und München hat. 200 prominente Gästen waren in der Landhausgasse dabei.

Samstag: Streetfood Market in der Griesgasse

Eine Premiere gab es auch in der Griesgasse: Da wurde erstmalig zu einem Streetfood Market geladen – und zwar nicht mit international herumtourenden Foodtrucks, sondern mit Lokalen aus der Gasse. Das Konzept hat den vielen Gästen sichtlich geschmeckt.

Samstag: Gatsch und Gaudi beim großen Grazathlon

Das Wetter hätte nicht prächtiger sein können, die Stimmung war es auch: Mehr als 4000 Läuferinnen und Läufer nahmen am Samstag den Grazathlon in Angriff. Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleitet, die es mit den 26 Hindernissen beim Grazathlon aufgenommen haben. Ihr Fazit: Super anstrengend, nächstes Mal wieder!

Samstag: Endlich wieder ein Hinterhof-Flohmarkt

Die zweite Ausgabe des Hinterhof- und Gartenflohmarkts in Graz stand am Samstag auf dem Programm. An rund 60 Orten in den Grazer Bezirken konnte man zum Stöbern vorbeischauen.

Samstag: Maturaball des BRG Petersgasse

Dann feierte auch noch das BRG Petersgasse in den Kammersälen seinen Maturaball. Unter dem Motto "Cosa Nostra - Eine heiße Nacht in BALLermo" wurde ausgelassen gefeiert.

Freitag: Doppel-Demo für die Verkehrswende

Und hier noch eine Fotoserie vom Freitag – nicht von einem Fest, sondern von einer Demonstration, oder besser gesagt gleich zwei: Fridays For Future Graz lud am Freitag gemeinsam mit MoVeIT zur "Alles was rollt"-Demo. Und die "Auto:Frei:Tag"-Initiatoren sperrten mit Mitstreitern die Elisabethinergasse.