Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde am Samstagvormittag zu einem Brand in die Innenstadt alarmiert. "In der Backstube der Bäckerei ist es zu einem Brand in einer elektrischen Anlage gekommen", schilderte Einsatzleiter Martin Trampusch der Kleinen Zeitung. Eine Person (29) wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Angestellte hatte den Backofen geöffnet, nachdem er Brandgeruch bemerkt hatte. Dabei dürfte es zu einer explosionsartigen Reaktion gekommen sein. Anrainer hatten in ersten Angaben gegenüber der Polizei sogar von einem lauten Knall und leichten Erschütterungen der Hausmauern gesprochen.