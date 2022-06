Das Bundesheer soll, soweit sind sich die politischen Parteien einig, wieder gestärkt werden und deutlich mehr Geld als bisher bekommen. Einiges von dem, was es derzeit an Gerät und Ausrüstung zu bieten hat, war am Freitag in der Grazer Belgierkaserne zu sehen. Bei einem "Tag der steirischen Verbände" gab es eine kleine Informations- und Leistungsschau für aktive und ehemalige Soldaten, deren Familien und Angehörige befreundeter Einsatzorganisationen.