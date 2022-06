Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen in Graz-Gries in der Brückenkopfgasse gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei ist offenbar ein Müllauto mit einem Pkw kollidiert. "Vermutlich wurde eine Person leicht verletzt", heißt es von den Beamten. Die Polizei ist vor Ort. Weitere Informationen waren am Freitagvormittag noch nicht bekannt.