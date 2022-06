Maria Mileder ging nach Irland, um zu bleiben. Den an der Grazer KF-Uni abgeschlossenen Soziologie-Bachelor im Gepäck, verschlägt es die Steirerin als Au-pair auf die Grüne Insel. 14 Jahre sollte Mileder, die am renommierten Dubliner Trinity College Wirtschaft studierte, in Irland leben, beruflich dockte sie früh bei PayPal an. Jenem prägenden Zahlungsabwickler, zu dessen Gründervätern Tech-Investor Peter Thiel und Tesla-Lenker Elon Musk zählen und der lange zu eBay gehörte.