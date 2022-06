Wenn es um das Thema Stipendien geht, schalten viele Studierende gedanklich sofort ab — Stichwort: "Das ist doch eh nur was für die Obergescheiten." Dabei muss das gar nicht so sein. Denn auch wenn bei der Stipendien-Vergabe natürlich bestimmte Kriterien einzuhalten sind, muss man nicht unbedingt der nächste Albert Einstein sein oder einen IQ von 130 haben, um für ein Stipendium infrage zu kommen. Auch wenn eine gute Leistung meist nicht unwesentlich ist: Für die Vergabe eines Stipendiums muss sie nicht das einzige Kriterium sein.

Welche Arten von Stipendien gibt es eigentlich?

Ganz grundsätzlich gibt es in Österreich neben Bundes-, auch Landesförderungen sowie Stipendien einzelner Hochschulen oder Institutionen und Unternehmen. Um diesen Überblicksartikel möglichst kompakt halten zu können, haben wir uns auf Bundesförderungen fokussiert (für die man sich entweder via www.stipendium.at oder an seiner Hochschule beziehungsweise Universität bewerben kann) sowie auf eine Auswahl an Stipendien-Möglichkeiten einzelner Hochschulen und Universitäten in Graz.

Welche Stipendien gibt es auf Bundesebene?

Da wäre zum Beispiel das Leistungsstipendium, bei dem es vor allem um den Notendurchschnitt der beiden hinter einem liegenden Semester geht. Um so ein Stipendium zu erhalten, sind in der Regel hervorragende Leistungen notwendig — wie der Durchschnitt ausfällt, kommt allerdings immer darauf an, wie viele Studierende eines Studiengangs sich bewerben. Da man nichts zu verlieren hat, sollte man es also auf jeden Fall probieren.

Eine andere Möglichkeit ist ein Förderstipendium. Infrage kommt es für jene Studierende, die beispielsweise für die Recherche ihrer Abschlussarbeiten oder für die Erstellung künstlerischer oder wissenschaftlicher Arbeiten finanzielle Unterstützung benötigen.

Wer vor oder während des Studiums bereits berufstätig ist oder war, kann zum Beispiel ein Selbsterhalter-Stipendium beantragen.

Und wer kurz vor Abschluss seines Studiums steht und währenddessen berufstätig war oder seine Kinder betreut hat, kann für die Schlussetappe ein Studienabschluss-Stipendium erhalten.

Graz: Wo kann man welches Stipendium beantragen?

Neben den vorgestellten Stipendien auf Bundesebene gibt es außerdem verschiedene Stipendien-Möglichkeiten einzelner Hochschulen und Universitäten in Graz. Eine Auswahl:

Nicht uninteressant ist für viele Studierende auch eine finanzielle Förderung bei wissenschaftlichen Arbeiten. Unabhängig von der besuchten Hochschule oder Universität vergibt zum Beispiel die Arbeiterkammer Steiermark jährlich Förderungen in diesem Bereich: