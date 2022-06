Nach einem brutalen Überfall auf eine 55-Jährige im November des Vorjahres in einem Einfamilienhaus in Eggersdorf östlich von Graz kommt es heute in Graz zum Prozess gegen zwei beschuldigte Männer. Die Frau hatte am Nachmittag im Haus ihrer Tochter auf die Enkelin (3) aufgepasst, als sie Opfer des Überfalls wurde. Dabei wurde die Großmutter mit zwei Messern schwer verletzt.