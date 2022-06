Bereits die erste Chic-Ethic-Filiale am Grazer Tummelplatz wurde mit Crowdfunding finanziert, jetzt startet das Unternehmerpaar Hélène und Andreas Reiter-Viollet ein weiteres Projekt - mit Fokus auf faire Männermode.

Wer faire Mode mag, dem wird "Chic Ethic" am Grazer Tummelplatz ein Begriff sein. Faire Bekleidung, kleine Geschenke und Produkte aus nachhaltiger Herstellung - das ist das Konzept der Inhaber Hélène und Andreas Reiter-Viollet. Mit einem Crowdfunding-Projekt hat sich das Paar 2015 den Traum vom eigenen Geschäft erfüllt, jetzt wollen sie expandieren und sich in die Welt der fairen Männermode vorwagen. "Wir haben zwar schon eine kleine Ecke mit Männerbekleidung in unserem bestehenden Laden, das reicht uns aber nicht, vor allem, weil die Nachfrage immer weiter steigt", sagt Andreas Reiter-Viollet.