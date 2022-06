Seit Jahren macht eine Grätzelinitiative im dritten Grazer Gemeindebezirk von sich reden. Rund ums Margaretenbad in Geidorf haben sich engagierte Bürgerinnen und Bürger gefunden, die mehr über ihr Stadtviertel in Erfahrung bringen möchten - und auf der Suche nach einer eigenen Identität sind. Das Urania-Projekt "Biografie (m)einer Straße" ist nun Anstoß, die Humboldtstraße einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

Morgen, Donnerstag (19 Uhr), werden Interessierte in den Humboldtkeller gebeten, um sich auszutauschen. Themen wie die sich verändernde Lebensqualität in der Straße, Verkehr und Historisches sollen aufgearbeitet und in Erinnerungen gebracht werden. Das auch vom GrazMuseum mit Material gefütterte Projekt soll 2023 in einer Ausstellung münden.

Informationen zum Treffen erhalten Sie unter Tel.: 0699 10696226 bzw. info@margerl.at und auf margerl.at.