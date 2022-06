Oldtimer waren jahrzehntelang die große Passion des Grazers Richard Kaan. Und sie sind es heute noch. Nur in einer anderen Intensität. Selbst sein erstes Buch drehte sich um historische Schönheiten. Der „Dreiviertel-Jurist“, wie er sich selbst gern nennt, fand in seiner Jugend zeitgleich zu einer Maschinenbau-Ausbildung zum Rennsport und in weiterer Folge zur Oldtimer-Restauration. Mit dieser gewonnenen Expertise machte er sich einen international bekannten Namen und auch selbstständig.