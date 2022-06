Auf der Ries ist am Dienstag gegen 8 Uhr früh ein Mann von einem Gerüst gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Der 72-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung führte Fassadenarbeiten an einem Einfamilienhaus durch, als er aus unbekannter Ursache vom Gerüst rund zwei Meter in die Tiefe fiel. Die Hausbewohner bemerkten dies und verständigten die Rettungskräfte.

Nach der Erstversorgung wurde der 72-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert.