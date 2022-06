Bunt war es. Mit großen Buchstaben. Und Bildern. Und roten Rufzeichen. Als er das Schreiben im Frühjahr 2020 in seinem Briefkasten fand, war die Überraschung des Grazers groß. Er sei der Gewinner eines Preisausschreibens. 2000 Euro versprach ihm eine Firma. "Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gewonnen, also habe ich mich sehr gefreut", erinnert sich der 83-Jährige, der immer wieder bei Preisausschreiben teilnimmt und lieber anonym bleiben will.