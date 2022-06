Das Belästigen von Horst Ruckenstuhl soll nicht zur schlechten Tradition werden, also ruft ihn die Kleine Zeitung im nächsten Jahr vielleicht eher nicht an. Aber in diesen Tagen wollten wir den Präsidenten des steirischen Heimgartenverbandes dann doch wieder kontaktieren, um nachzufragen, wie sich der Boom entwickelt hat. Das Ergebnis: Im April 2021 meinte Ruckenstuhl, dass die Nachfrage „geradezu explodiert“ sei – ein Jahr später hat sich an diesem Befund nichts geändert, im Gegenteil: Wegen schier endloser Wartelisten ist der Wunsch nach einer Parzelle voll Glück in Graz keine gmahte Wiesn.