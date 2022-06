In der Werbung heißt es ja oft: Nimm zwei, zahl eins. Im Bad Eggenberg macht man es umgekehrt: ein Bad, zwei Tickets. Ein Badegast am Pfingstwochenende staunte nicht schlecht, als er plötzlich zwei Tickets für eine Person lösen musste, wenn er zwischen dem Frei- und Hallenbad wechseln wollte. "Kinder können nicht ins Lehrschwimmbecken und dann draußen planschen ohne zweites Ticket", war der Grazer verärgert - und tat das in den sozialen Medien kund.