Wenn ein Hubschrauber über dem Grazer Zentrum kreist, ist das selten ein gutes Zeichen. So ist es auch dieses Mal am Samstagnachmittag: Die Polizei war gemeinsam mit der Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. "Uns wurde angezeigt, dass ein betrunkener Randalierer in die Mur gestürzt ist", heißt es seitens der Polizei.

Der Mann soll beim "Citypeach" – einem sommerlichen Café unterhalb der Erzherzog-Johann-Brücke direkt an der Murpromenade – randaliert haben und dann in den Fluss gefallen sein. Was den Einsatzkräften Sorgen bereitet: Der Mann soll laut Zeugen stark alkoholisiert sein.

"Wir wissen aber aktuell noch wenig Konkretes", heißt es zunächst. Vielleicht konnte sich der Gesuchte selbst wieder ans Ufer retten und ist von anderen unbemerkt wieder aus der Mur geklettert. Und tatsächlich: Gegen 16 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die gesuchte Person war wirklich selbstständig wieder ans Ufer geklettert. Warum der Mann ins Wasser fiel, war zunächst nicht bekannt.