500.000er-Marke geknackt: So viele Radfahrer sind in Graz unterwegs

Pünktlich zum Weltfahrradtag: In Graz ist erstmals an der neuen Zählstelle am Andreas-Hofer-Platz die 500.000er-Marke gefallen. Wie viele Radfahrer unterwegs sind und wo künftig gezählt.