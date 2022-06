Eigentlich war ja auf dem Lendplatz schon letzte Woche alles angerichtet. Silvio Gabriel wollte mit seiner Band Cuba Libre schon am letzten Mittwoch mit dem Erfolgsformat Latin Live auf dem Bauernmarktareal in die 13. Saison starten, um die Karibik wieder nach Graz zu bringen. Doch dann fiel der Abend buchstäblich ins Wasser. Ab 18 Uhr werden nun also heute die Latino-Klänge anheben. Inzwischen kommen hier ja an guten Tagen mehr als 1000 Tanzbegeisterte zu dieser wöchentlichen Veranstaltung. Der einzige Haken an diesem ersten (meteorologischen) Sommerabend in der Stadt: Es könnten abends oder nachts auch in Graz wieder Regenschauer oder Gewitter niedergehen.